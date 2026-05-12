В Калининграде осудили мужчину, который пытался перевезти через границу более 28 кг гашиша

В Калининграде приговорили к 16 годам колонии строгого режима 42-летнего мужчину, который пытался перевезти через границу с Литвой на территорию нашего региона более 28 кг гашиша. О приговоре сообщает пресс-служба областного суда.

Фигурант – житель Республики Молдова и Румынии. В декабре 2025 года он вез наркотик в тайниках, оборудованных под обшивкой и в багажнике «Мерседеса».

Следствие считает, что переместить гашиш через границу он согласился за деньги и по просьбе своего знакомого. Аванс составил 600 евро.

В ходе таможенного досмотра в пункте «Чернышевское» спрятанные наркотики обнаружили.

Конфискованы автомобиль, мобильный телефон и те самые 600 евро.