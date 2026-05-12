Школьникам в Калининградской области не разрешат взять в класс на экзамен воду и шоколадки

В Калининградской области школьники готовятся к ГИА-2026. Теме экзаменов 12 мая посвятили эфир ЦУР в «ВКонтакте», гостьей которого стала министр образования региона Светлана Трусенева. Ответила она и на вопрос о том, что ученик может или не может взять с собой на экзамен. По ее словам, ребенок может взять с собой перекус и водичку.

- Ребенок может взять с собой, если ему нужно, воду, шоколадки, конфетки, что-то, что он посчитает нужным для того, чтобы набраться сил в период написания экзамена. Увлекаться этим не нужно – время идет быстро, а все выходы из аудитории – это потеря времени. Но если ребенку нужно, это допускается, но за пределами аудитории, в которой ученик выполняет работу, - сказала министр.

А вот непосредственно в аудиторию разрешается взять только паспорт и черную гелиевую ручку. На некоторых экзаменах допускается использование калькулятора и линейки. В остальном же парта должна быть чистая.

Министр напомнила, что все кабинеты оборудованы видеокамерами системы наблюдения.