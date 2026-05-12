НовостиОбщество12 мая 2026 16:48

Беспрозванных рассказал, почему затягиваются сроки разработки «Карты калининградца»

Проект все еще требует настройки
Михаил ЯНОВСКИЙ
Дизайн карты еще не показали. Этот вариант по нашей просьбе сгенерировал ИИ.

Выпустить «Карту калининградца» региональные власти рассчитывали к 80-летию Калининградской области. работа над проектом продолжается, но сроки несколько затягиваются. О причинах губернатор Алексей Беспрозванных рассказал на мероприятии «День бизнеса», которое входит в программу битвы стартапов «Бизнес Баттл».

- У нас все в разных системах абсолютно работают. Даже в правительстве и даже в муниципалитетах в разных подразделениях каждый использует какой-то свой программный продукт. Знаете, зоопарк цифровой – попробуй собери это все воедино, - посетовал глава региона. - Одной из функций «Карты калининградца» будет оплата проезда со скидкой. Но это же надо все объединить. Частные перевозчики в одной системе работают, муниципальные – в другой. Начинаешь стыковать – не стыкуется, нужны доработки, поэтому сроки разработки [карты] увеличиваются. При этом «Карта калининградца» это только система скидок. Мы хотим, чтобы был полностью оцифрован весь регион с прямым доступом каждого жителя, в том числе, к мерам поддержки.