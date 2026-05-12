Беспрозванных рассказал, почему затягиваются сроки разработки «Карты калининградца»

Дизайн карты еще не показали. Этот вариант по нашей просьбе сгенерировал ИИ.

Выпустить «Карту калининградца» региональные власти рассчитывали к 80-летию Калининградской области. работа над проектом продолжается, но сроки несколько затягиваются. О причинах губернатор Алексей Беспрозванных рассказал на мероприятии «День бизнеса», которое входит в программу битвы стартапов «Бизнес Баттл».

- У нас все в разных системах абсолютно работают. Даже в правительстве и даже в муниципалитетах в разных подразделениях каждый использует какой-то свой программный продукт. Знаете, зоопарк цифровой – попробуй собери это все воедино, - посетовал глава региона. - Одной из функций «Карты калининградца» будет оплата проезда со скидкой. Но это же надо все объединить. Частные перевозчики в одной системе работают, муниципальные – в другой. Начинаешь стыковать – не стыкуется, нужны доработки, поэтому сроки разработки [карты] увеличиваются. При этом «Карта калининградца» это только система скидок. Мы хотим, чтобы был полностью оцифрован весь регион с прямым доступом каждого жителя, в том числе, к мерам поддержки.