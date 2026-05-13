НовостиОбщество13 мая 2026 8:26

Больше половины калининградцев признались, что матерятся

Ненормативную лексику в быту используют 72% горожан
Александр КАТЕРУША

Большинство (72%) калининградцев используют ненормативную лексику в быту. 11% постоянно и 61% иногда. Остальные утверждают, что никогда не сквернословят. Об этом сообщает сервис SuperJob со ссылкой на результат свежего опроса.

Интересно, что вне дома, на работе, команды, общающиеся без использования мата, сегодня являются скорее исключением. На совещаниях с ненормативной лексикой постоянно сталкиваются 13% работающих, еще 30% — время от времени. Еще чаще нецензурные выражения звучат в повседневном общении коллег: 25% опрошенных слышат их от сослуживцев регулярно, а 49% — периодически.

Матерятся и руководители, и подчиненные. Чаще – мужчины. Замечания коллегам, употребляющим нехорошие слова, постоянно делают только 7%, иногда – 43%.

Среди опрошенных до 35 лет доля утверждающих, что никогда не матерятся на работе, максимальна – 59%.