НовостиОбщество13 мая 2026 8:33

У нерадивого собственника изъяли разрушающуюся усадьбу в Правдинске

Владелец не принимал мер по восстановлению памятника и проиграл суд
Александр КАТЕРУША
Фото: Служба ОКН.

У нерадивого собственника изъяли разрушающуюся старинную усадьбу в поселке Шевченко под Правдинском.

Районный суд удовлетворил исковое заявление Службы охраны объектов культурного наследия об изъятии у собственника исторического ансамбля зданий на ул. Калининградской. Об этом сообщили в Службе ОКН.

«Это очередная победа Службы и напоминание нерадивым владельцам памятников об ответственности за несоблюдение законодательства об объектах культурного наследия», - говорится в сообщении.

После вступления решения суда в законную силу объект будет выкуплен в муниципальную или государственную собственность или продан с публичных торгов.