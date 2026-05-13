У нерадивого собственника изъяли разрушающуюся усадьбу в Правдинске

У нерадивого собственника изъяли разрушающуюся старинную усадьбу в поселке Шевченко под Правдинском.

Районный суд удовлетворил исковое заявление Службы охраны объектов культурного наследия об изъятии у собственника исторического ансамбля зданий на ул. Калининградской. Об этом сообщили в Службе ОКН.

«Это очередная победа Службы и напоминание нерадивым владельцам памятников об ответственности за несоблюдение законодательства об объектах культурного наследия», - говорится в сообщении.

После вступления решения суда в законную силу объект будет выкуплен в муниципальную или государственную собственность или продан с публичных торгов.