Еще 12 мигрантов решено выдворить из Калининградской области

90 нарушений миграционного законодательства выявили полицейские в Калининградской области во время недавних рейдов. Проверяли и приезжих, и их работодателей, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Отмечается, что 70 нарушений касаются правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда, 20 – порядка осуществления трудовой деятельности.

Сумма штрафов превысила 400 тысяч рублей.

По итогу проверок вынесено 12 решений о выдворении иностранцев за пределы РФ. Еще 12 человек получили запрет на въезд в страну.

Рейды продолжаются.