Беспрозванных увеличил бюджет программы льготных займов «Инвест 80-85» до 1,5 млрд рублей

. Фото: правительство Калининградской области.

Власти Калининградской области направят еще 200 млн рублей на поддержку бизнеса – в новую программу «Инвест 80–85». Всего в этом году выделено 1,5 млрд рублей, написал губернатор Алексей Беспрозванных в МАХ. Глава региона отметил, что заявок поступило много, уже начался отбор.

Решение о выделении средств губернатор озвучил на встрече с калининградскими предпринимателями в первый день участия в конкурсе «Бизнес Баттл».

Напомним, о решении реализовать программу «Инвест 80-85» Алексей Беспрозванных объявил в марте этого года. Проект реализуется в год 80-летия Калининградской области и рассчитан на пять лет. Является крупнейшей программой льготного финансирования субъектов МСП Калининградской области: за 2026-2030 годы на эти цели планируется направить более 5 миллиардов рублей. Структурно она состоит из трёх блоков: уже действующей программы «Восток Инвест», программы «Инвест» и программы «Агроинвест», которую попросили сделать агропромышленные предприятия.

Прием заявок на льготные займы по программе «80-85» стартовал 27 апреля и завершился 12 мая.