Две калининградки попались на мошенничестве при заключении соцконтракта на разведение коров

В Калининграде две женщины 30 и 40 лет попались на мошенничестве при заключении соцконтракта на разведение крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

В июне прошлого года местная жительница заключила с Центром социальной защиты населения договор, заявив, что хочет стать предпринимательницей. Она получила от государства 350 тысяч рублей на покупку оборудования и живности. Однако ничего этого сделано не было.

Вместо старта фермерского бизнеса женщина поделила деньги со своей знакомой, которая теперь проходит по делу как соучастница.

Женщинам грозит срок до шести лет лишения свободы каждой.