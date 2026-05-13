Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 мая 2026 9:21

Две калининградки попались на мошенничестве при заключении соцконтракта на разведение коров

Дамы получили 350 тысяч рублей государственной помощи, но хозяйство так и не завели
Александр КАТЕРУША

В Калининграде две женщины 30 и 40 лет попались на мошенничестве при заключении соцконтракта на разведение крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

В июне прошлого года местная жительница заключила с Центром социальной защиты населения договор, заявив, что хочет стать предпринимательницей. Она получила от государства 350 тысяч рублей на покупку оборудования и живности. Однако ничего этого сделано не было.

Вместо старта фермерского бизнеса женщина поделила деньги со своей знакомой, которая теперь проходит по делу как соучастница.

Женщинам грозит срок до шести лет лишения свободы каждой.