Дело о растрате в профсоюзной организации в Калининградской области дошло до суда

В Калининграде суд рассмотрит уголовное дело председателя профсоюзной организации работников Управления Федеральной почтовой связи, женщину обвиняют в растрате.

По данным прокуратуры, фигурантке 64 года.

Женщина замещала должность председателя организации и в 2020-2021 гг. незаконно покупала за счет средств профсоюза дорогие абонементы в спортклуб для своих знакомых работников УФПС Калининградской области и членов их семей.

При этом сами они членами профсоюза не были и вообще не имели права на эти билеты.

В итоге профсоюзу работников связи России причинен ущерб 390 тыс. рублей.

Дело уже в суде.