НовостиОбщество13 мая 2026 10:15

В Калининградской области рыбаков-браконьеров за неделю оштрафовали на 275 тысяч рублей

Изъять удалось 23 сети и 2 транспортных средства
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области за неделю с 7 по 13 мая инспекторы провели 55 выездов, в том числе с участием полиции и Росгвардии. Удалось выявить 136 правонарушений, касающихся несоблюдения условий разрешения на вылов рыбы.

Как сообщает пресс-служба Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства, составлено 7 протоколов, сумма штрафов оказалась 275 тысяч рублей.

Удалось изъять 23 сети, 2 транспортных средства. Выпустить в воду инспекторы смогли более 82 килограммов рыбы.

Напоминаем, с 20 апреля по 20 июня в нашем регионе проходит двухмесячник тишины – связано это с нерестом рыбы.