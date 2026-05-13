НовостиОбщество13 мая 2026 10:22

С начала года 399 человек в Калининградской области пострадали от укусов клещей

В числе обратившихся к медикам оказалось 152 ребенка
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области с начала года от укусов клещей пострадали уже 399 человек, из них 152 ребенка. Это официальные данные, основанные на числе обратившихся за медицинской помощью, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Количество выявленных случаев заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом и болезнью Лайма не изменилось. С начала года зарегистрирован 1 случай клещевого вирусного энцефалита и 4 случая болезни Лайма.

Напомним, важность вакцинироваться от клещевого энцефалита. Прививку сделали 5765 человек, в том числе 946 детей.