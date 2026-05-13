В Калининграде выбирают лучшего сварщика

Первые заявки поступили на региональный этап конкурса «Лучший по профессии», состязания в номинации «Сварщик» состоятся с 1 по 30 июня, заявки принимают до 25 мая. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Участвовать могут граждане России, трудоустроенные и имеющие стаж работы не менее трех лет по профессии сварщика.

Один из конкурсантов – Иван Курилов из поселка Славянское Полесского округа, который работает электрогазосварщиком на добывающем предприятии. Его стаж – более 10 лет.

Напомним также, что до 11 августа открыт прием заявок в номинации «Машинист грузового и пассажирского вида движения».

Для ветеранов специальной военной операции есть номинация «Второй старт».

Конкурс «Лучший по профессии» проходит в рамках национального проекта «Кадры». В этом году жители субъектов страны соревнуются в 25 номинациях. Лучшие по итогам федеральных этапов получают денежные поощрения: за первое место – 1 млн рублей, второе – 500 тыс. рублей и третье место – 300 тыс. рублей.

