В Краснознаменске 18-летний парень угнал «Ауди» у знакомой после хмельного застолья. Выяснилось, что после вечера 29-летняя девушка проводила гостя. Тот, однако, решил не идти пешком, а поехал на машине подруги, не предупредив ее.

Как сам признался позже, он заметил ключи в замке зажигания и уехал на авто. Злоумышленника задержали сотрудники Госавтоинспекции на ул. Почтовой.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, автомобиль изъят и будет возвращен владелице.

Угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.