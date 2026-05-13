Дятлова назвала сроки завершения ремонта улицы Летней

Сейчас дорожники работают на завершающем этапе - на стыке с Коммунистической. Фото: мэрия Калининграда.

Ремонт участка улицы Летней от Коммунистической до Автомобильной начался еще в ноябре. Завершить работы планировали 7 мая, но дорожники трудятся до сих пор.

- Сроки переносили из-за того, что зима была не совсем благоприятная для проведения дорожных работ, - объяснила после своего ежегодного отчета глава администрации Калининграда Елена Дятлова. - У нас нет задачи освоения денег любой ценой. Если необходимо, мы идем на приостановку и продление контракта, чтобы сделать хорошо и потом не исправлять ошибки. До 1 июня работы на улице Летней закончим.