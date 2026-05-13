На улице Молодой Гвардии в Калининграде разрешили построить 13-этажный ЖК

Многоквартирный жилой дом со встроенными и пристроенными нежилыми помещениями появится на ул. Молодой Гвардии в Калининграде. Проект обсуждали 13 мая на очередном заседании архитектурно-градостроительного совета в правительстве области.

Речь идет о третьей очереди строительства из шести запланированных в новом районе города в границах ул. Благовещенской, бульвара Снегова и ул. Молодой Гвардии. Второй этап находится уже на последней стадии строительства.

Как рассказал архитектор Илья Соловьев, планируется к постройке 13-этажное здание на 534 квартиры. При этом он дважды повторил, что расчетное число жителей – 816 человек (плюс 140 служащих в административных помещениях), а расчетное количество детей на весь комплекс – 75 детсадовцев и 94 школьника. Такие расчеты никого из присутствующих на градосовете не смутили.

Благоустройство и парковки авторы планировали исходя из этих расчетных данных.

ЖК состоит из 10 секций. Предусмотрен двухуровневый паркинг с подземной частью.

Докладчик отметил, что никакой стилизации под историческую архитектуру нет, а решения современные: «Отдельные дома объединены общей градостроительной логикой».

Проектом предусмотрена фальцевая кровля цвета окислившейся меди и графита. На фасадах много стекла. Цвет материалов – активный зеленый, терракотовый, коричневый, серый.

Большинство членов градосовета архитектуру и стилистику здания одобрили. Посоветовали уйти от темного стекла, а также упростить цветовую палитру, сделать ее более спокойной и светлой.

Проект назван интересным и одобрен к дальнейшей реализации.