Уборщица из Светлого пошла в суд, потому что считает, что ее уволили из-за желания покормить бездомную кошку

В Светлом уборщица одной из местных организаций подала на работодателя в суд, потому что посчитала, что ее уволили незаконно из-за любви к бродячей кошечке. Женщина требует восстановить ее на работе, взыскать зарплату за время вынужденного прогула и компенсировать моральный вред.

Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Известно, что женщина трудилась на территории судоремонтного завода. 23 марта она, находясь за пределами территории завода, недалеко от проходной, решила накормить бездомную кошку. Это увидел директор и заявил женщине, что она уволена. Следом у сотрудницы изъяли электронный пропуск на территорию предприятия и лишили возможности как-либо попасть на работу.

Впереди суд.