Школьницу из Правдинска, которая предложила знакомым наркотик, отправили в воспитательную колонию

Школьницу из Правдинска, которая предложила несовершеннолетним знакомым наркотик, отправили в воспитательную колонию на 5 лет и 4 месяца. О приговоре сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Фигурантке уголовных дел о склонении и продаже наркотиков 16 лет. «Травку» она предложила употребить трем знакомым в возрасте от 12 до 17 лет. Тут же она продала дозу. Инцидент случился 24 декабря 2025 года.

В результате действий школьницы один из детей госпитализирован. Вся троица была поставлена на учет врача-нарколога.