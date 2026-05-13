Названы места в Калининграде, где поставили новые светофоры

В Калининграде запустили три новых светофора: на перекрестках улиц Павлика Морозова и Коммунистической, Советского проспекта и 1-й Большой Окружной, Горького и 3-й Большой Окружной. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Светофоры настроены и подключены, но сегодня они работают пока в желто-мигающем режиме, чтобы водители привыкли к их сигналам, затем их переведут в штатный режим работы.

На перекрестке Павлика Морозова – Коммунистической специалисты разделили фазы по направлениям движения транспорта и для пешеходов.