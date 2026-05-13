Вакцина от клещевого энцефалита поступила в Калининградскую область – минздрав

В Калининградскую область поступила вакцина против клещевого энцефалита. Об этом «Комсомолке» 13 мая сообщили в региональном минздраве, комментируя информацию от жителей региона об отсутствии вакцины в поликлиниках Калининграда и городов области.

«По состоянию на сегодняшний день эта вакцина поступила в регион и развозится по медицинским учреждениям региона», - говорится в сообщении.

Ранее жители региона говорили об отсутствии на протяжении длительного времени вакцины в поликлиниках Калининграда и Пионерского.

«Министерство здравоохранения осуществляет закупку вакцин в рамках календаря профилактических прививок по эпидпоказаниям, в том числе вакцин против клещевого энцефалита. Приглашаем взрослое и детское население привиться против клещевого энцефалита в поликлинике по месту прикрепления», - сообщили в минздраве региона.

Сколько доз вакцины завезли в регион, не уточнили.

Ранее мы сообщали, что с начала года 399 человек в Калининградской области пострадали от укусов клещей.

Напомним, важно вакцинироваться от клещевого энцефалита. Прививку с начала сезона сделали 5765 человек, в том числе 946 детей.