НовостиПроисшествия13 мая 2026 15:51

В Калининграде задержали парочку из Новосибирска, похитившую у пенсионера 1,4 млн рублей

«Туристы» действовали по указанию мошенников
Александр КАТЕРУША

В Калининграде задержали семейную пару, похитившую у пенсионера 1,4 млн рублей по указанию мошенников. О необычных туристах, которые специально прилетели «на дело» в наш регион, рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Девушке 22 года, ее мужу всего 19. Супруги-курьеры по указанию телефонных аферистов приехали к дому 66-летнего калининградца, которого накануне «обработали» мошенники, и забрали у него 1,4 млн рублей наличными, после чего скрылись.

Задержание прошло в аэропорту «Храброво». Парочка намеревалась улететь в Москву.

У задержанных изъято 680 тысяч рублей, а также несколько новых планшетов и мобильных телефонов общей стоимостью около 500 тысяч рублей, которые они успели купить на похищенные деньги.

Фигуранты заключены под стражу. Ведется следствие.