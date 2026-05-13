В Калининграде задержали парочку из Новосибирска, похитившую у пенсионера 1,4 млн рублей

В Калининграде задержали семейную пару, похитившую у пенсионера 1,4 млн рублей по указанию мошенников. О необычных туристах, которые специально прилетели «на дело» в наш регион, рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Девушке 22 года, ее мужу всего 19. Супруги-курьеры по указанию телефонных аферистов приехали к дому 66-летнего калининградца, которого накануне «обработали» мошенники, и забрали у него 1,4 млн рублей наличными, после чего скрылись.

Задержание прошло в аэропорту «Храброво». Парочка намеревалась улететь в Москву.

У задержанных изъято 680 тысяч рублей, а также несколько новых планшетов и мобильных телефонов общей стоимостью около 500 тысяч рублей, которые они успели купить на похищенные деньги.

Фигуранты заключены под стражу. Ведется следствие.