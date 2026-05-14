Калининградцам пообещали до +17°C и ливни в четверг

В Калининграде в четверг, 14 мая, будет чуть теплее вчерашнего, а ближе к полудню по области ожидаются локальные кратковременные ливни. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Днем сегодня до +15...+17°C, а местами и до +18°C. Традиционно чуть прохладнее будет на побережье – до +12...+15°C. В течение дня дождливо, облачно с прояснениями. Ветер сильный, в порывах до 13-16 м/с.

Вечером похолодает от +10...+13°C и до +7...+10°C к полуночи, местами небольшие кратковременные дожди.