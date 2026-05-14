Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 мая 2026 7:00

В Тюмени рассказали о туристическом потенциале Калининградской области

В регионе гостей из Сибири ждут на следующей неделе
Александр КАТЕРУША

В Тюмени побывала делегация из Калининграда – представители туристической отрасли рассказали о потенциале нашего региона. Об этом сообщили в Инфоцентре правительства Тюменской области.

13 мая прошла встреча, а также ознакомительная поездка по региону с посещением термальных курортов, музеев и знакомством с кухней первого города в Сибири.

Задача тура – наладить взаимовыгодные связи между туристическими операторами, активнее развивать туристический потенциал регионов.

Ответный информационный тур в Калининград запланирован на 17–19 мая. Тюменцам покажут архитектуру, море, красоты Куршской косы, музеи и театры.