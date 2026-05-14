В Тюмени рассказали о туристическом потенциале Калининградской области

В Тюмени побывала делегация из Калининграда – представители туристической отрасли рассказали о потенциале нашего региона. Об этом сообщили в Инфоцентре правительства Тюменской области.

13 мая прошла встреча, а также ознакомительная поездка по региону с посещением термальных курортов, музеев и знакомством с кухней первого города в Сибири.

Задача тура – наладить взаимовыгодные связи между туристическими операторами, активнее развивать туристический потенциал регионов.

Ответный информационный тур в Калининград запланирован на 17–19 мая. Тюменцам покажут архитектуру, море, красоты Куршской косы, музеи и театры.