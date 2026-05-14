В Калининграде задержана группа преступников, похищавшая лещей и налимов с рыбопромыслового судна

В Калининградской области сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу 160 кг рыбы с судна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что трое жителей региона, находясь на борту рыбопромыслового судна, похитили выловленную рыбу различных пород: лещ, налим, чехонь, финта, рыбец, окунь и судак.

Задержали злоумышленников в момент, когда они пытались вывезти похищенное с территории предприятия на личном автомобиле. Ящики с рыбой были при них.

Заведено уголовное дело, каждому воришке грозит до пяти лет лишения свободы.