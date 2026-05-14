Калининградская строительная фирма выплатила 1,5 млн рублей долга только после ареста квартир

В Калининграде строительная компания рассчиталась с партнерами только после ареста счетов и квартир в новостройках. Выплатить по решению суда пришлось 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области.

Известно, что две строительные фирмы заключили договор генерального подряда. Подрядчик просрочил исполнение обязательств. Заказчику пришлось идти в суд.

Помимо всех ограничительных мер, директор организации получил предупреждение по статье о неисполнении решения суда. Только после этого деньги нашлись и долг был погашен.