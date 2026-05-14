Калининградцы назвали топ-3 самых уважаемых профессий

Врачи – самая уважаемая профессия в Калининградской области. Об этом сообщает сервис SuperJob со ссылкой на результат свежего опроса.

Рядом с врачами в рейтинге стоят фельдшеры и медсестры и прочие медработники. На второй строчке рейтинга оказались учителя и воспитатели. На третьем – военнослужащие.

В списке уважаемых профессий оказались также инженеры, рабочие и спасатели. Следом идут ученые, космонавты и юристы.

В хвосте рейтинга дворники, летчики, программисты, менеджеры, строители, шахтеры и финансисты.

8% участников опроса считают, что уважения заслуживает любая профессия.