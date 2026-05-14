Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 мая 2026 10:55

На стройке детсада в Гвардейске зафиксировали отставание от графика

Работы на контроле у прокуратуры
Александр КАТЕРУША

Строительство по муниципальному контракту детского сада на 240 мест на ул. Тельмана в Гвардейске ведется с отставанием от графика. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Накануне прокурор района Сергей Марин с участием специалистов министерства регионального контроля и Федеральным центром строительного контроля побывал на месте.

Помимо отставания от графика работ выяснилось, что на объекте не обустроено временное ограждение, нет защитных ограждений и перекрытий лифтовых шахт. Зафиксированы и другие нарушения.

Генеральному подрядчику внесено прокурорское представление.