На стройке детсада в Гвардейске зафиксировали отставание от графика

Строительство по муниципальному контракту детского сада на 240 мест на ул. Тельмана в Гвардейске ведется с отставанием от графика. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Накануне прокурор района Сергей Марин с участием специалистов министерства регионального контроля и Федеральным центром строительного контроля побывал на месте.

Помимо отставания от графика работ выяснилось, что на объекте не обустроено временное ограждение, нет защитных ограждений и перекрытий лифтовых шахт. Зафиксированы и другие нарушения.

Генеральному подрядчику внесено прокурорское представление.