Названо имя нового руководителя Фонда капитального ремонта Калининградской области

Фото: Фонд капремонта Калининградской области..

Руководителем Фонда капитального ремонта Калининградской области назначен Алексей Малюгин. Соответствующий приказ регионального Минстроя подписан 13 мая.

«Для такого назначения необходимо было пройти три этапа отбора: региональное тестирование, квалификационный экзамен в Минстрое России и собеседование в областном правительстве», - говорится в телеграм-канале ФКР.

С 2016 по 2022 годы Алексей Малюгин работал в Фонде капремонта, прошел путь от инженера до заместителя гендиректора по производственным вопросам.

В конце 2025-го возглавил Фонд в качестве исполняющего обязанности генерального директора.