Сборная Калининградской области выиграла чемпионат Северо-Запада по парапланеризму

Калининградские спортсмены выступали на чемпионате Северо-Запада по парапланеризму в Ленинградской области резервным составом и смогли победить. Как сообщает пресс-служба областного минспорта, на турнир отправили второй состав, чтобы спортсмены могли получить соревновательную практику и отобраться в сборную команду региона на следующий год.

Наши ребята в дисциплине точность приземления оказались лучше всех, несмотря на сложные погодные условия.

Андрей Баскаков взял золото, Артем Золочевский завоевал бронзу.

Итог – первое общекомандное место. Вторыми и третьими стали спортсмены из Ленинградской области и Карелии соответственно.