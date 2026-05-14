Прокуратура требует пожизненного срока для отчима убитого в Черняховске мальчика

Прокуратура запросила пожизненный срок для отчима убитого в Черняховске 7-летнего мальчика и 8 лет и 6 месяцев для матери малыша. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В среду, 13 мая, в Калининграде состоялось судебное заседание. На нем переквалифицировали действия обвиняемого по эпизоду с переломом плеча девочке, сестре убитого. Речь теперь идет не о тяжком, а о средней тяжести вреде здоровью школьницы. В остальном же вся квалификация в отношении отчима и матери мальчика прежняя и без изменений.

Заседание, на котором обвиняемым дадут право выступить с последним словом, состоится 29 мая.

Ранее мы рассказывали о том, что мать убитого 7-летнего мальчика не признала вину. Отчим мальчика признал вину частично, заявив, что убивать ребенка не хотел.

Напомним, трагедия случилась в Черняховске в феврале 2025 года. В убийстве пасынка обвиняется местный житель. Он пытался скрыть преступление и участвовал в поисках ребенка.

Минимум с декабря 2024 по январь 2025 года мужчина избивал 12-летнюю падчерицу и не оказывал ей медпомощь.

При этом и мать, зная обо всем, не принимала мер к оказанию детям помощи.