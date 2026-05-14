НовостиОбщество14 мая 2026 11:57

В Калининграде в здании Музея изобразительных искусств отреставрируют старинные колонны

Архитектурным элементам вернут исторический облик
Александр КАТЕРУША
Фото: Калининградский областной музей изобразительных искусств.

В здании биржи Кёнигсберга, где сейчас расположен Музей изобразительных искусств, восстановят исторический облик старинных колонн. О победе в грантовом конкурсе и планах сообщает пресс-служба музея.

Обновить планируют сразу две колонны в постоянной экспозиции «Город Гофмана». Их уникальность – в неоренессансных волютах-кронштейнах, соединяющих вертикальные и горизонтальные части конструкции.

Как отметила директор музея Галина Заболотская, реставрация колонн – еще один важный шаг на пути к восстановлению исторического облика здания.

Работы пройдут при участии Калининградского регионального отделения Союза реставраторов России и студентов, обучающихся по программе «Реставрация объектов историко-культурного наследия» Высшей школы коммуникаций и креативных индустрий БФУ им. И. Канта.