У Фридландских ворот начали копать и благоустраивать территорию

К Дню города планируют благоустроить территорию у музея «Фридландские ворота» в Калининграде. Это будет подарок для горожан, написано в телеграм-канале главы городской администрации Елены Дятловой.

«В рамках проекта благоустройства планируем провести масштабные работы. Это включает создание новых тротуарных дорожек, установку современных малых архитектурных форм, комплексное озеленение территории», - говорится в сообщении.

Проектом предусмотрена и установка информационных стендов для фото- и видеоконтента, рассказывающего о прошлом Калининградской области.

Отмечается, что обновленное пространство будет доступно для всех горожан.