У Фридландских ворот начали копать и благоустраивать территорию

К Дню города планируют благоустроить территорию у музея «Фридландские ворота» в Калининграде. Это будет подарок для горожан, написано в телеграм-канале главы городской администрации Елены Дятловой.
«В рамках проекта благоустройства планируем провести масштабные работы. Это включает создание новых тротуарных дорожек, установку современных малых архитектурных форм, комплексное озеленение территории», - говорится в сообщении.
Проектом предусмотрена и установка информационных стендов для фото- и видеоконтента, рассказывающего о прошлом Калининградской области.
Отмечается, что обновленное пространство будет доступно для всех горожан.