Задержана калининградка, которая работала на мошенников

В Калининграде 36-летняя женщина занималась перепродажей банковских карт мошенникам. Злоумышленницу задержали, сообщает пресс-служба областного УМВД.

По версии следователей, женщина нашла в мессенджере объявление о скупке электронных средств платежей и банковских карт. Она сама искала людей через соцсети, предлагая им деньги за передачу доступа к интернет-банку и реквизитов карт. Сами карты она перепродавала преступникам.

Известно, что фигурантка купила и продала минимум две карточки. За каждый доступ она выплачивала владельцам от 3 до 5 тысяч рублей, а при перепродаже получала от 5 до 10 тысяч. Карты мошенники использовали для вывода похищенных денег.