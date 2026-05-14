В Калининграде начали традиционные облавы на торговцев клубникой

В Калининграде проводят рейды и штрафуют уличных торговцев клубникой. Сегодня инспекторы работали на улицах К. Маркса, на Ленпроспекте у гостиницы «Калининград», на улице Баранова и в районе площади Победы. С нарушителями беседовали и составили протоколы.

«С наступлением тепла увеличивается количество рейдов муниципального контроля по нелегальным торговцам сезонной продукцией», - прокомментировали в городской администрации.

Отмечается, что торговля проходит в запрещенных местах, бизнес этот незаконен, а после торговцев остается мусор.

«У таких торговцев лучше вообще никогда и ничего не покупать. А та же клубника всегда в изобилии лежит на прилавках магазинов и рынков, легальных НТО», - сказали в мэрии.