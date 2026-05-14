Беспрозванных обсудит дефицит субсидированных билетов с Минтрансом и «Аэрофлотом»

Поймать в продаже субсидированные билеты калининградцам по-прежнему непросто, а у некоторых авиаперевозчиков они вообще закончились. Во время сегодняшнего отчета о работе правительства Алексей Беспрозванных отдельно остановился на этой проблеме.

- Президент поддержал нашу инициативу сделать бесшовным финансирование субсидий авиа- и морских перевозок. Рассчитываем, что уже в следующем году субсидирование в федеральном бюджете будет предусмотрено на трехлетку, что позволит избежать пауз, - поделился планами губернатор. - С федеральным Минтрансом мы прорабатываем решение, чтобы авиабилеты были доступнее для наших жителей уже в этом году. В некоторые периоды билетов сейчас нет.

Глава региона сообщил, что «буквально вчера разговаривал с директором «Аэрофлота»» - на доступность билетов у этой авиакомпании власти получают основной запрос от калининградцев.

- На следующей неделе он прибывает к нам, чтобы выработать совместные меры по устранению этих пауз, - сообщил Алексей Беспрозванных.