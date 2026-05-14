Дело о трагической гибели людей на ТЭЦ в Калининграде дошло до суда

В суд направлено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем гибель трех человек. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В октябре 2022 года замначальника цеха Калининградской ТЭЦ-2 выдал наряд-допуск по ремонту оборудования энергоблока. При этом не обеспечил безопасность работ. В здании блочного пункта ТЭЦ произошел резкий выброс газа с пожаром, в котором погибли трое работников.

Дело рассмотрит Гурьевский районный суд.