НовостиОбщество14 мая 2026 15:05

Дело о трагической гибели людей на ТЭЦ в Калининграде дошло до суда

В октябре 2022 года на предприятии погибли три человека
Александр КАТЕРУША
Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

В суд направлено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем гибель трех человек. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В октябре 2022 года замначальника цеха Калининградской ТЭЦ-2 выдал наряд-допуск по ремонту оборудования энергоблока. При этом не обеспечил безопасность работ. В здании блочного пункта ТЭЦ произошел резкий выброс газа с пожаром, в котором погибли трое работников.

Дело рассмотрит Гурьевский районный суд.