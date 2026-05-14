Названы лидеры голосования за объекты, которые предстоит благоустроить в 2027 году в Калининграде

В Калининграде в голосовании за объекты благоустройства на 2027 год лидирует сквер на улице Киевской, расположенный у остановки «Культурно-досуговый центр» (1557 голосов). Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Следом идут: Старопрегольская набережная на участке от ул. Эпроновской до Ленинского проспекта (1346 голосов), парк Ветеранов на Аллее Смелых (1231 голос), парковая территория в микрорайоне Космодемьянского в границах улиц Карташева — Новгородской — Каблукова (895 голосов) и парк Тихий на ул. Гагарина (801 голос).

Голосование продлится до 12 июня на сайте .

Также голосовать можно в будни с 16:00 до 19:00 в ТЦ «Европа», ТЦ «Плаза», супермаркете «Виктория» (ул. Калинина, 28).