Кинолог из Калининградской области взяла бронзовую медаль соревнований в Карелии

На соревнованиях по многоборью, которые провели в Карелии, кинолог Калининградской областной таможни Екатерина Шулюк завоевала бронзу. Выступала она со своим четвероногим напарником – лабрадором по кличке Бостон.

Как сообщает пресс-служба областной таможни, четырехдневные состязания проходили на таможенной базе в городе Сортавала. Собаки, в частности, показывали умения в работе по поиску наркотиков и денег. Работали в помещении и на улице, нюхали багаж и транспорт.

Победители получили дипломы и кубки.