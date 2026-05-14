НовостиОбщество14 мая 2026 15:38

Кинолог из Калининградской области взяла бронзовую медаль соревнований в Карелии

Состязания служебных собак и их хозяев состоялись в городе Сортавала
Александр КАТЕРУША
Фото: отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни.

На соревнованиях по многоборью, которые провели в Карелии, кинолог Калининградской областной таможни Екатерина Шулюк завоевала бронзу. Выступала она со своим четвероногим напарником – лабрадором по кличке Бостон.

Как сообщает пресс-служба областной таможни, четырехдневные состязания проходили на таможенной базе в городе Сортавала. Собаки, в частности, показывали умения в работе по поиску наркотиков и денег. Работали в помещении и на улице, нюхали багаж и транспорт.

Победители получили дипломы и кубки.