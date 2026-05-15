НовостиПроисшествия15 мая 2026 6:19

В ДТП на Южном обходе в ДТП пострадали двое детей

Травмы получили пассажиры авто в возрасте 7 и 14 лет
Александр КАТЕРУША
Фото: УГИБДД Калининградской области.

Двое детей и взрослый пострадали в ДТП на Южном обходе в Калининграде. О том, что случилось 14 мая около 19:00, рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.

Известно, что со стороны улицы Емельянова в направлении Московского проспекта ехал «Мерседес» под управлением 20-летнего водителя. Он врезался в остановившийся на проезжей части дороги в связи с технической неисправностью автомобиль «Черри». За рулем последнего находилась 41-летняя женщина-водитель. В ГАИ отметили, что машина стояла с включенной аварийкой.

В результате ДТП автомобилистка, а также 7-летний и 14-летний пассажиры из «Черри» получили травмы.