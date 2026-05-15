В высотке у треснувшего дома на Московском проспекте освободили всего 25 квартир из 75

Большинство квартир в высотке, которая расположена рядом с треснувшим и уже давно расселенным многоэтажным домом на Московском проспекте, заняты, оттуда жильцы не выезжают. Об этом замглавы городской администрации, председатель комитета горхозяйства и строительства Максим Федосеев сказал 15 мая в эфире еженедельного стрима «Дом Советов».

Жильцам предлагают маневренный фонд, или они могут жить у родственников, например, – тут по желанию.

- На сегодняшний день из 75 квартир у нас по факту 25 квартир уже переехали при помощи администрации. Еще 5 квартир у нас на сегодняшний момент взяли маневренный фонд и готовятся к переезду. Итого 30. И 45 остается на территории 68-го дома, - сказал чиновник.

Максим Федосеев призвал жителей дома № 68 «в кратчайшие сроки покинуть дом» и переехать в маневренное жилье на время. Квартиры горожанам предоставляют на Борисовском бульваре.

В мэрии отмечает, что для переезда жильцам предоставляют всю помощь: грузчиков и автомобили. Ранее сообщалось, что жильцы должны выехать до 26 апреля. Две трети жителей дома не сдвинулись с места. В дело уже вмешалась прокуратура.

По словам Максима Федосеева, по результатам геотехнического мониторинга «состоялось раскрытие трещин выше того уровня, который был определен экспертами и утвержден комиссией по предотвращению чрезвычайных ситуаций». Власти обязаны полностью дом расселить.