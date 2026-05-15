7-летний ребенок умер в больнице после ДТП на Южном обходе в Калининграде, которое произошло накануне вечером. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Фигурантом уголовного дела стал 20-летний водитель «Мерседеса». Житель Багратионовского района обвинен в нарушении ПДД.

По предварительным данным, «Мерседес» ехал со стороны ул. Подполковника Емельянова в сторону Московского проспекта, когда и столкнулся с автомобилем «Чери», который остановился из-за поломки и стоял на аварийке.

7-летний ребенок находился на заднем сиденье «Чери» в детском кресле. С серьезными травмами его госпитализировали, он скончался несмотря на усилия врачей.