Калининградская область вошла в топ-5 направлений лета-2025 по числу бронирований

По итогам лета 2025 года Калининградская область вошла в пятерку самых бронируемых внутренних направлений. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сказал во время доклада в Заксобрании 14 мая. Туризм он назвал одной из перспективных отраслей экономики ргеиона.

Объем трат туристов в регионе по картам в прошлом году составил 29,753 млрд рублей, что оказалось на 21 % больше, чем годом ранее.

Власти планируют уходить от сезонности туризма, развивать и поддерживать проекты в сфере культурно-познавательного туризма, так как он не зависит от сезонности.

В этом году отдыхающие активно посещают филиал Третьяковки, новый корпус Музея Мирового океана «Планета Океан», замки Тапиау в Гвардейске и Нойхаузен в Гурьевске.

Вклад туристской индустрии в ВРП сейчас составляет 4,1%, это выше среднероссийского уровня.