На фестиваль «Башня» в Калининград приедут шесть театральных коллективов из четырех городов

Объявлена программа театрального фестиваля «Башня», который пройдет в Калининграде с 28 мая по 12 июня. Участниками его станут шесть коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени и Перми. Показы пройдут в областном драмтеатре, сообщили в оргкомитете.

Зрителям обещают разножанровые постановки и смелые эксперименты. Откроет фестиваль Тюменский большой драмтеатр 28 и 29 мая. Готовится всероссийская премьера мюзикла «Семейка Аддамс».

Продолжит фестиваль 31 мая Санкт-Петербургский академический драмтеатр имени Веры Комиссаржевской, который везет к нам «Золотой ключик, или…» для детей от 6 лет.

Мастерство покажут и молодые артисты – студенты четвертого курса актерского факультета Школы-студии МХАТ, которые привезут два спектакля: «Дачники» по пьесе Максима Горького (2 июня) и драму Торнтона Уайлдера «Наш городок» (3 июня).

Продолжат фестиваль «Башня» также гости из столицы с «Преступлением и наказанием» 5 июня. Это первый рэп-мюзикл московского «Рэп-театра».

Уже 7 июня зрители увидят спектакль «Идиот», который представит Пермский академический Театр-Театр.

Завершит VII Театральный фестиваль «Башня» 12 июня «Тихий Дон» санкт-петербургского театра «Мастерская».