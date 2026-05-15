Названа новая дата проведения Дня колеса в Калининграде

День колеса, который проводили в Калининграде в конце мая, состоится 7 июня. Об этом 15 мая в эфире еженедельного стрима «Дом Советов» сказал директор спортивной велосипедной школы № 8 Геннадий Михайлов. Он отметил, что это официальная информация.

- Хочу сообщить как лицо официальное, что городской фестиваль «День колеса» на протяжении 14 лет был внесен в календарный план физкультурных мероприятий администрации Калининграда и на этот год был внесен тоже. Это означает, что официально мероприятие подтверждено. Вопрос, кто его будет проводить. Заявку на проведение в 2026 году подала Федерация велоспорта Калининградской области, - сказал гость эфира и отметил, что переговоры с партнером фестиваля закончились, определена и дата праздника: – Хочу официально сообщить, что 7 июня у нас состоится наш традиционный и ежегодный, уже 15-й по счету День колеса и велопарад.

Директор школы также сказал, что корректировки внесли Российско-Китайские молодежные игры, которые проходят в Калининграде как раз в конце мая. Поэтому «все сдвинуто».

На 7 июня запланировано поэтапное перекрытие Московского проспекта в Калининграде.

Ранее об отмене Дня колеса и городского велопарада сообщил оргкомитет, который ежегодно занимался подготовкой и проведением праздников.

«Решение связано с тем, что оргкомитету не удалось подтвердить необходимое финансирование для проведения мероприятий на должном уровне», - говорится в сообщении.