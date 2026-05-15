В центре Калининграда 56 пар станцевали «Вальс Победы»

В Калининграде театрально-музыкальную постановку «Вальс Победы» посвятили 81-й годовщине Победы и 80-летию образования региона. На площади Победы перед Кафедральным собором Христа Спасителя станцевали 56 пар, сообщает пресс-служба областного правительства.

Ребята представили главный Вальс Победы, легендарную «Рио-Риту», танго «Утомленное солнце», военную кадриль и военную плясовую. Как говорят организаторы, именно под эти мелодии танцевали на первом победном балу в мае 1945 года. Завершилась акция общим исполнением песни «День Победы».

Отметим, в акции приняли участие студенты и курсанты высших учебных заведений Калининградской области: БФУ им. И. Канта, КГТУ, КПИ ФСБ, регионального филиала Санкт-Петербургского университета МВД России, БВВМУ им. адмирала Ф. Ф. Ушакова, Западного филиала Президентской академии РАНХиГС, калининградского филиала МФЮА, колледжа информационных технологий и строительства, Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, Калининградского морского рыбопромышленного колледжа, РГИСИ и КИУ.