НовостиОбщество15 мая 2026 11:40

Калининградский зоопарк не примет участие в Музейной ночи-2026

Связано это с подготовкой к 130-летию учреждения
Александр КАТЕРУША

В этом году зоопарк в Калининграде не принимает участие в Музейной ночи. Об этом в телеграм-канале написала директор зоопарка Светлана Соколова.

«Все ресурсы у нас забрала подготовка к нашим юбилейным мероприятиям», - пояснила она.

Напомним, в этом году Калининградскому зоопарку исполняется 130 лет.

Зоопарк в Кёнигсберге был открыт 21 мая 1896 года. Современный статус и название учреждение получило позднее, после восстановления в 1947 году, однако летопись ведется от основания исторического тиргартена.