Расписание поездов из Калининграда в Адлер и Москву изменится 18 мая

Расписание поездов из Калининграда в Адлер и Москву изменится на один день, 18 мая, в связи с проведением ремонтно-путевых работ на территории Литовской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Поезд № 148 Калининград – Москва отправится с Южного вокзала на 3 часа 24 минуты позже – в 23:59.

Поезд № 360 Калининград – Адлер отправится с Южного вокзала в 22:49, то есть позже на 4 часа 57 минут. Время прибытия обоих поездов, соответственно, изменится.

Пассажиров и встречающих просят учитывать эту информацию.