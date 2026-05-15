НовостиОбщество15 мая 2026 12:00

В 2025 году рыбзаводы Калининградской области увеличили производство более чем на 10%

Рыбохозяйственный комплекс продолжает играть важную роль в обеспечении продовольственной безопасности региона
Александр КАТЕРУША
Фото: правительство Калининградской области.

В 2025 году рыбзаводы Калининградской области увеличили объем производства более чем на 10% – произвели 318 тысяч тонн продукции. Об этом 14 мая губернатор Алексей Беспрозванных сказал во время доклада в Заксобрании.

- Рыбохозяйственный комплекс региона сегодня активно модернизируется, в том числе и за счёт субсидий государства, - сказал глава региона. По его словам, сегодня каждая четвертая банка рыбных консервов в России производится именно в нашем регионе.

Растет и производство аквакультуры. За 6 лет объем производства рыбы в регионе вырос в четыре раза.

В регионе впервые запущено производство черной икры стерляди, а с 2025 года – черной икры осетра.

Губернатор отметил, что рыбохозяйственный комплекс играет большую роль в обеспечении продовольственной безопасности Калининградской области.