Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств жуткого ДТП с погибшим 7-летним ребенком в Калининграде

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с погибшим 7-летним ребенком в Калининграде, которое случилось 14 мая в 18:45. На контроле также ход и результаты расследования уголовного дела о нарушении ПДД, которое завели накануне. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

20-летний водитель «Мерседеса» на Южном обходе ехал в сторону Московского проспекта и столкнулся с «Чери», который остановился на трассе из-за поломки.

В результате ДТП пострадали 14-летний и 7-летний мальчики, пассажиры «Чери». Младший ребенок от полученных травм скончался в больнице.