17-летний помощник мошенников приехал в Калининградскую область из Краснодара, чтобы обманывать пенсионеров

. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Арестован 17-летний курьер телефонных мошенников – подросток, который приехал из Краснодарского края на территорию Калининградской области, чтобы похитить деньги у пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

7 мая 2026 года подросток прибыл в Правдинск, где забрал более 2,7 млн рублей у 78-летней местной жительницы. Пенсионерку накануне «обработали» мошенники, убедив в том, что она участвует в спецоперации по изобличению преступников.

Парень под стражей, ход расследования уголовного дела – на контроле районной прокуратуры.