Директор спортшколы посоветовал велосипедистам не ездить по выделенной полосе на Ленинском проспекте

Ездить по велополосам, которые нарисованы на Ленинском проспекте и ул. Комсомольской в Калининграде, опасно. Лучше пользоваться велодорожками на тротуарах. Об этом 15 мая в эфире еженедельного стрима «Дом Советов» сказал директор спортивной велосипедной школы № 8 Геннадий Михайлов.

- Сейчас появляются велополосы на магистралях. Я не советую калининградцам ехать именно по велополосам, которые находятся, например, на Ленинском проспекте, улице Комсомольской. Почему? Потому что нужно еще время водителям, чтобы адаптироваться. Да и полосы нужно привести в более-менее безопасный вид – не хватает им составляющих, которые будут как-то блокировать водителей, чтобы они не заехали на велополосу, - сказал гость эфира.

Калининградцам он посоветовал ездить на велосипеде по велодорожкам, которые нарисованы на тротуарах. Главное – не забывать о соблюдении правил и собственной безопасности, а также больше смотреть по сторонам. Например, за пешеходами, которые идут, уткнувшись в телефоны.

- Начни с себя! Безопасность – в наших руках. То, что мы выходим на улицы города и соблюдаем все правила, не значит, что мы в безопасности, потому что кругом машины и пешеходы. Поэтому: внимание, внимание и внимание! - сказал велосипедист со стажем.

При этом директор спортшколы сказал также, что велосипедный шлем – дело добровольное, но он рекомендует каску использовать.