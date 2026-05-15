НовостиОбщество15 мая 2026 13:27

Директор спортшколы посоветовал велосипедистам не ездить по выделенной полосе на Ленинском проспекте

По мнению Геннадия Михайлова, ездить там не очень безопасно
Александр КАТЕРУША

Ездить по велополосам, которые нарисованы на Ленинском проспекте и ул. Комсомольской в Калининграде, опасно. Лучше пользоваться велодорожками на тротуарах. Об этом 15 мая в эфире еженедельного стрима «Дом Советов» сказал директор спортивной велосипедной школы № 8 Геннадий Михайлов.

- Сейчас появляются велополосы на магистралях. Я не советую калининградцам ехать именно по велополосам, которые находятся, например, на Ленинском проспекте, улице Комсомольской. Почему? Потому что нужно еще время водителям, чтобы адаптироваться. Да и полосы нужно привести в более-менее безопасный вид – не хватает им составляющих, которые будут как-то блокировать водителей, чтобы они не заехали на велополосу, - сказал гость эфира.

Калининградцам он посоветовал ездить на велосипеде по велодорожкам, которые нарисованы на тротуарах. Главное – не забывать о соблюдении правил и собственной безопасности, а также больше смотреть по сторонам. Например, за пешеходами, которые идут, уткнувшись в телефоны.

- Начни с себя! Безопасность – в наших руках. То, что мы выходим на улицы города и соблюдаем все правила, не значит, что мы в безопасности, потому что кругом машины и пешеходы. Поэтому: внимание, внимание и внимание! - сказал велосипедист со стажем.

При этом директор спортшколы сказал также, что велосипедный шлем – дело добровольное, но он рекомендует каску использовать.